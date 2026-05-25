Экс-премьер Польши раскрыл, из-за чего Рютте «обиделся» на страны НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте столкнулся с неожиданной реакцией стран Европы на идею тратить 0.25% от ВВП на поддержку Украины. Об этом на своей странице в соцсети Х написал экс-премьер Польши Лешек Миллер.

По его словам, некоторые страны НАТО заметили одну деталь. Теперь политикам больше не получится продавать своим избирателям идею о помощи Украине как «инвестиции в победу».

«Рютте обижен, поскольку решил, что раз западные политики годами соревновались в заявлениях о поддержке Киева, то их общества будут готовы платить бесконечно», — написал Миллер.

Экс-премьер Польши отметил, что идею забраковали страны, которые некогда «громче всех поучали других о моральном долге солидарности» с Украиной.

24 мая газета The Telegraph писала, что Великобритания и Франция стали главными противниками инициативы о выделении странами НАТО 0,25% ВВП на поддержку Украины. Кроме того, инициативу отклонили Испания, Италия и Канада.

13 мая генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников выделять четверть процента ВВП на помощь Украине. По его словам, если инициатива будет одобрена, то ежегодно Киев будет получать $143 млрд.

Ранее президент Чехии заявил, что мир в Европе больше не гарантирован.