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Война США и Израиля против Ирана
Политика

Ульянов призвал США гарантировать отсутствие новых ударов по Ирану

Ульянов: США должны исключить новые удары по Ирану перед допуском инспекторов
Евгений Одиноков/РИА Новости

США должны гарантировать отсутствие новых ударов по Ирану, прежде чем требовать доступа инспекторов к ядерным объектам. Об этом в интервью Press TV заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Сначала американцы должны заявить или предоставить гарантии того, что новых военных ударов не будет, и только после этого они могут добиваться принятия такой резолюции, чтобы сделать ситуацию более устойчивой», — сказал он.

США вновь начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Американские власти заявили, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее.

Целями ударов назывались иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. В Иране сообщили о взрывах в провинции Хормозган и пообещали ответить на действия США.

Старший научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин считает, что конфликт США и Ирана может продлиться до конца 2026 года или дольше.

Ранее в МИД России призвали Иран, Израиль и США к дипломатическому урегулированию.

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