В Кремле призвали США и Иран вернуться к переговорам

Песков: Россия призывает США и Иран к сдержанности и возвращению к переговорам

Россия призывает США и Иран к сдержанности и возвращению к переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы обеспокоены этим, мы призываем все стороны к сдержанности, призываем к возвращению к переговорному процессу», — сказал он.

По мнению Пескова, очередной виток эскалации между Вашингтоном и Тегераном чреват новыми последствиями для ситуации в регионе и международной экономики.

США вновь начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Американские власти заявили, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее.

Целями ударов назывались иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. В Иране сообщили о взрывах в провинции Хормозган и пообещали ответить на действия США.

Старший научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин считает, что конфликт США и Ирана может продлиться до конца 2026 года или дольше.

Ранее в МИД России призвали Иран, Израиль и США к дипломатическому урегулированию.