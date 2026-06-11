В Кремле прокомментировал информацию о планах ЕС ввести санкции против банковского сектора РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах Европейского союза включить в 21-й антироссийский санкционный список российские банки.

Накануне президент Владимир Путин на совещании с правительством говорил, что несмотря на трудности, тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью, ситуация стабильная и контролируемая, напомнил Песков. По его словам, то же самое можно сказать и в отношении банковского сектора.

«Что касается незаконных санкций и ограничений в отношении системы — это не новое явление, наши крупнейшие банки давно под санкциями, это не мешает получать прибыль. Что касается внешнеторговых операций, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг», — сказал представитель Кремля.

21-й пакет рестрикций против России будет направлен на оказание давления на банковский сектор РФ и российскую экономику. Так, ЕС планирует включить в новый пакет санкций 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков.

Кроме того, Еврокомиссия в рамках этого пакета ограничительных мер предлагает ввести запрет на въезд в страны Евросоюза для российских военных, принимавших участие в спецоперации на Украине.

Ранее в Госдуме заявили, что новые санкции против России ударят по самим европейцам.