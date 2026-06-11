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Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Киеве призвали США не вести себя как «передасты»

УП: в Киеве назвали США «передастами» из-за позиции в мирных переговорах
Eva Marie Uzcategui/Reuters

В Киеве скептически относятся к посреднической роли администрации президента США в урегулировании конфликта и называют американскую делегацию «передастами». Об этом сообщило издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники.

«Если вы взялись модерировать разговор, то ведите себя как модераторы, а не как «передасты», — обратился к представителям США один из собеседников издания.

Высокопоставленные украинские чиновники отметили, что роль американской делегации преимущественно состоит в передаче позиции одной стороны другой. В Киеве считают, что «так не должна работать Великая Америка», и призывают Соединенные Штаты «показать силу», навязать рамку переговоров и активно принуждать стороны к диалогу.

«Мы говорим им: «Друзья, вы не можете быть просто посыльными», — высказался собеседник УП.

До этого спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что следующая встреча представителей России и США состоится в июне. Дмитриев уточнил, что встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, чтобы в том числе обсудить украинский конфликт.

Ранее в Европе рассказали о неизбежных уступках Украины для урегулирования конфликта.

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