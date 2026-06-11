Спецпредставитель Путина анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером

Дмитриев заявил, что встретится с Уиткоффом и Кушнером в июне

Следующая встреча представителей России и США должна состояться в июне. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

«Мы не хотим давать четкие временные рамки, но мы в постоянном контакте [с США]», — сказал Дмитриев.

Он уточнил, что находится в постоянном контакте со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Именно с ними Дмитриев планирует встретиться в июне.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США слишком запустили двусторонние отношения. По его словам, американская сторона не желает обсуждать ничего кроме конфликта на Украине до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Песков назвал этот подход неверным и призвал развивать двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.

Глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров подчеркивал, что Россия готова идти в направлении нормализации отношений с США при условии уважения ее интересов и невмешательства во внутренние дела.

Ранее Путин заявил, что у него с Трампом «свои» отношения.