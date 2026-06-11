Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Спецпредставитель Путина анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером

Дмитриев заявил, что встретится с Уиткоффом и Кушнером в июне
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Следующая встреча представителей России и США должна состояться в июне. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

«Мы не хотим давать четкие временные рамки, но мы в постоянном контакте [с США]», — сказал Дмитриев.

Он уточнил, что находится в постоянном контакте со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Именно с ними Дмитриев планирует встретиться в июне.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США слишком запустили двусторонние отношения. По его словам, американская сторона не желает обсуждать ничего кроме конфликта на Украине до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Песков назвал этот подход неверным и призвал развивать двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.

Глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров подчеркивал, что Россия готова идти в направлении нормализации отношений с США при условии уважения ее интересов и невмешательства во внутренние дела.

Ранее Путин заявил, что у него с Трампом «свои» отношения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!