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Политика

В Германии анонсировали пакет крупных реформ

Мерц анонсировал пакет реформ, направленных на спасение экономики Германии
Yves Herman/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал пакет крупных реформ, направленных на спасение немецкой экономики. Его слова приводит РИА Новости.

«Наша цель — в ближайшие недели и месяцы доработать и представить наши предложения по крупным реформам, это будут совместные предложения федерального правительства», — сказал Мерц.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что реформы должны быть проведены как можно скорее.

До этого Мерц объяснил, почему германская экономика перестала быть конкурентоспособной во многих отраслях. По его словам, на сегодняшний день в Германии существует проблема с ценовой конкурентоспособностью, страна стала слишком дорогой.

В начале мая сообщалось, что бундесрат отказался одобрять обещанную правительством Мерца антикризисную выплату для работников. Канцлер вместе с министром финансов Ларсом Клингбайлем ранее предлагал ввести премию в размере €1 тыс. на фоне энергокризиса. Планировалось, что работодатели перечислят эти средства сотрудникам, не удерживая налоги.

Ранее Дмитриев дал совет Мерцу по спасению экономики Германии.

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