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Война США и Израиля против Ирана
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Политика

Индия сообщила о гибели трех моряков после удара США по танкеру

Министр Соновал: трое индийских моряков погибли после удара США
РИА Новости

Трое моряков, которые пропали без вести после удара США по индийскому танкеру, найдены погибшими. Об этом в соцсети X заявил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал.

«К сожалению, трое индийских моряков, которые первоначально считались пропавшими без вести, признаны погибшими после того, как были обнаружены и опознаны их тела. Это тяжелая утрата для нашей морской семьи», — написал он.

Соновал также подчеркнул, что правительство Индии готово оказать поддержку ближайшим родственникам погибших.

«Я дал указание официальным лицам обеспечить немедленную репатриацию спасенных членов экипажа и скорейшее возвращение останков погибших для проведения последних обрядов», — отметил он.

В ночь на 10 июня США нанесли удары по Ирану после потери американского вертолета AH-64 Apache в районе Ормузского пролива.

10 июня стало известно о том, что США нанесли ракетный удар по танкеру с нефтепродуктами Settebello у побережья Омана. CNN со ссылкой на Союз моряков Индии написал, что на судне были индийские моряки. После атаки на танкер 21 индийский моряк был спасен, а трех членов экипажа записали в пропавшие без вести.

Ранее Индия приостановила одобрение Starlink из-за опасений его военного применения.

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