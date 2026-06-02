Россия назвала условие нормализации отношений с США

Россия готова идти в направлении нормализации отношений с США при условии уважения ее интересов и невмешательства в ее внутренние дела. Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы готовы двигаться по нему при условии приверженности обеих сторон базовым принципам уважения к интересам друг друга, взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела», — отметил он.

Дипломат обратил внимание, что после прихода к власти нынешнего американского руководства, сменилась конфронтационная тональность, которая присутствовала в период правления Джо Байдена. На сегодняшний день между властями двух стран сохраняется «взвешенный и прагматичный диалог», добавил Гусаров.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США в вопросах нормализации дипотношений продвигаются очень медленно — «в час по чайной ложке».

Он пояснил, что ситуация «со скрипом», но продвигается. Рябков отметил, что РФ и США с начала года провели ряд контактов по нормализации двусторонних отношений.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.

 
