Посол Ирана раскрыл, открыт ли Ормузский пролив для России

Иран будет держать Ормузский пролив открытым для дружественных стран, включая Россию и Китай. Об этом ТАСС заявил иранский посол в Токио Пейман Сеадат.

«Вражеские корабли не могут пройти через Ормузский пролив — он закрыт для них. Что касается других кораблей, им нужно координировать свои действия с нами», — сказал он.

Посол отметил, что с утра, после терактов, Иран закрыл Ормузский пролив, так как «из Ормузского пролива произошла реальная агрессия» против безопасности Исламской Республики.

До этого Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР) заявили, что Иран будет рассматривать приближение любого судна к Ормузскому проливу как «сотрудничество с врагом», поэтому судам лучше оставаться на стоянке в портах.

В ночь на 11 июня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для прохода всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. В заявлении Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранской армии говорится, что любое судно, которое попытается пройти через Ормуз, будет атаковано.

Закрытие пролива военные объяснили «продолжением злодейства» со стороны Соединенных Штатов и нападением американских войск на некоторые южные районы провинции Хормозган.

Ранее американист объяснил, сколько может продолжаться конфликт США и Ирана.