Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Посол Ирана раскрыл, открыт ли Ормузский пролив для России

Посол Ирана в Токио: Ормузский пролив открыт для России
Stringer/Reuters

Иран будет держать Ормузский пролив открытым для дружественных стран, включая Россию и Китай. Об этом ТАСС заявил иранский посол в Токио Пейман Сеадат.

«Вражеские корабли не могут пройти через Ормузский пролив — он закрыт для них. Что касается других кораблей, им нужно координировать свои действия с нами», — сказал он.

Посол отметил, что с утра, после терактов, Иран закрыл Ормузский пролив, так как «из Ормузского пролива произошла реальная агрессия» против безопасности Исламской Республики.

До этого Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР) заявили, что Иран будет рассматривать приближение любого судна к Ормузскому проливу как «сотрудничество с врагом», поэтому судам лучше оставаться на стоянке в портах.

В ночь на 11 июня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для прохода всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. В заявлении Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранской армии говорится, что любое судно, которое попытается пройти через Ормуз, будет атаковано.

Закрытие пролива военные объяснили «продолжением злодейства» со стороны Соединенных Штатов и нападением американских войск на некоторые южные районы провинции Хормозган.

Ранее американист объяснил, сколько может продолжаться конфликт США и Ирана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!