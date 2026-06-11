Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Трамп заявил о телефонном разговоре с выскопоставленным иранским чиновником

Fox News: Трамп рассказал о телефонном разговоре с руководством Ирана
Jacquelyn Martin/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с одним из наиболее высокопоставленных официальных лиц Ирана. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам Трампа, вечером 10 июня ему позвонили представители иранского руководства, а затем он разговаривал напрямую с одним из наиболее высокопоставленных официальных лиц Ирана. Иранцы якобы просили президента США остановить бомбардировки Исламской Республики.

11 июня Трамп заявил, что США разбомбят Иран в ночь на 12 июня, если Тегеран не согласится заключить сделку с Вашингтоном.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану. В ответ Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива для прохода всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Иранские военные предупредили, что любое судно, которое попытается пройти через Ормуз, будет атаковано, а приближение судов к проливу будет рассматриваться как «сотрудничество с врагом».

Ранее Иран пообещал дать США отпор в случае агрессии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!