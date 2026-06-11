Трамп заявил о телефонном разговоре с выскопоставленным иранским чиновником

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с одним из наиболее высокопоставленных официальных лиц Ирана. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам Трампа, вечером 10 июня ему позвонили представители иранского руководства, а затем он разговаривал напрямую с одним из наиболее высокопоставленных официальных лиц Ирана. Иранцы якобы просили президента США остановить бомбардировки Исламской Республики.

11 июня Трамп заявил, что США разбомбят Иран в ночь на 12 июня, если Тегеран не согласится заключить сделку с Вашингтоном.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану. В ответ Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива для прохода всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Иранские военные предупредили, что любое судно, которое попытается пройти через Ормуз, будет атаковано, а приближение судов к проливу будет рассматриваться как «сотрудничество с врагом».

Ранее Иран пообещал дать США отпор в случае агрессии.