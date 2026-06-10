В ООН предупредили о новой угрозе на Ближнем Востоке

Гутерриш: обмен ударами между США и Ираном может привести к возобновлению конфликта

Обмен ударами между США и Ираном может привести к полномасштабному возобновлению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил генеральный секретарь Организация Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттериш, передает РИА Новости.

«На этой неделе атаки стали масштабнее, а ситуация [в регионе] еще больше ухудшилась», — сказал он.

США вновь начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Американские власти заявили, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее.

Целями ударов назывались иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. В Иране сообщили о взрывах в провинции Хормозган и пообещали ответить на действия США.

Старший научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин считает, что конфликт США и Ирана может продлиться до конца 2026 года или дольше.

Ранее в МИД России призвали Иран, Израиль и США к дипломатическому урегулированию.