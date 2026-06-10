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Политика

В Госдуме оценили желание европейских послов провести встречу с МИД РФ

Депутат Чепа: прием европейских послов в МИД России станет важным событием
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Прием послов Великобритании, Германии и Франции в МИД РФ станет важным событием. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с News.ru.

По его словам, подобные встречи важны, и необходимо «еще раз услышать точки их зрения по ряду позицией». Необходимо посмотреть, насколько они будут откровенными и будут ли выдвигать «абсурдные» или «однобокие требования», либо попытаются найти компромиссы, указал Чепа.

«Мы еще раз будем излагать свои позиции, они пусть излагают свои. В любом случае, чем больше будет таких контактов, тем лучше», — констатировал он.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что послы Великобритании, Франции и Германии просят о встрече с замминистра иностранных дел России. Он заметил, что не большой оптимист, но Москва выслушает позицию европейских дипломатов.

Ранее Стубб вновь призвал к диалогу с Путиным.

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