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Политика

Путин подписал закон об аресте имущества одной категории россиян

Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян, нарушивших закон
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества, в том числе денежные средства на банковских счетах, граждан Российской Федерации, которые находятся за пределами страны и совершили административные правонарушения против интересов РФ. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В перечень правонарушений против интересов России вошли дискредитация армии страны, призывы к введению санкций в отношении РФ, производство и распространение экстремистских материалов, пропаганда нацистской символики и неуплата штрафов за такие правонарушения.

Кроме того, закон предусматривает арест имущества лиц, которые привлекаются к ответственности, в том числе денежных средств на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества, согласно поправкам, не ограничивается размером штрафа. Если лицо находится за границей и отсутствует возможность его уведомить, то суд обязан назначить ему защитника, а в случае прекращения дела издержки на его оплату будут возмещаться за счет федерального бюджета.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее экс-замглавы Минфина Алексашенко оштрафовали за дискредитацию ВС России.

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