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Политика

Захарова высмеяла идею объединения Молдавии и Румынии

Захарова: идея объединения Молдавии и Румынии — глумление над здравым смыслом
Сергей Гунеев/РИА Новости

Возможное объединение Молдавии и Румынии представляет собой глумление над здравым смыслом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, приведя в пример анекдот про людоеда и театр.

«Проходит мимо человека (людоед) и говорит: слушай, а я в театр иду, хочешь со мной? Тогда я тебя должен съесть, но ты обязательно попадешь в театр, правда, у меня в животе», — сказала она.

Дипломат добавила, что еще не встречала такого открытого глумления над здравым смыслом, зомбирования людей даже без привлечения каких-либо технологий.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что вступление ее страны в состав Румынии позволит стране быстрее оказаться в Евросоюзе. При этом в начале мая молдавский премьер Александру Мунтяну подчеркнул, что вопрос объединения Молдавии и Румынии сейчас не стоит на повестке дня, так как Кишинев занимается евроинтеграцией страны.

Ранее Додон обвинил Санду, что она шантажирует Брюссель своим возможным объединением с Румынией.

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