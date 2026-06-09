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Политика

Зеленский посетовал, что Украина не получала такой поддержки от США, как Ближний Восток

Зеленский: жаль, что Украина не получает такой поддержки США, как Ближний Восток
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что внимание Соединенных Штатов переключилось на Ближний Восток, и выразил сожаление, что Киев никогда не получал такой поддержки от Вашингтона, как его союзники в регионе. Об этом пишет The Guardian.

По его словам, с момента начала войны в Иране фокус США «сместился». При этом Зеленский отметил, что понимает, почему Вашингтон израсходовал «так много ракет и оружия» в ходе боевых действий».

Как пишет The Guardian, Зеленский «с грустью замечает, что Киев — в отличие от союзников США в Персидском заливе и Израиля — никогда не получал «такой поддержки».

«Жаль», — сказал президент Украины.

В апреле Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что на Украине сложилась тяжелая ситуация с ракетами для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. Он ясно дал понять, что война США с Ираном негативно сказывается на Украине. Зеленский жаловался, что у страны «сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может».

Ранее Зеленский назвал ошибку США в отношении Украины.

 
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