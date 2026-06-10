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Выборы в Армении — 2026
Политика

Блок Карапетяна пока не рассматривал вопрос о депутатских мандатах

Мелоян: «Сильная Армения» не обсуждала вопрос о принятии депутатских мандатов
TASHIR

Блок «Сильная Армения» под руководством бизнесмена Самвела Карапетяна пока не рассматривал вопрос о принятии депутатских мандатов по результатам парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя политсилы Гоар Мелоян.

«По мандатам сейчас нет политического решения. Не было и обсуждений. Для принятия решения нужны окончательные итоги выборов», — сказала Мелоян.

По ее словам, если в парламент пройдет третья оппозиционная сила — партия «Процветающая Армения», — формат законодательного органа изменится. Так, правящая партия «Гражданский договор» лишится конституционного большинства в 3/5 мест, а значит, не сможет в одиночку назначать своих кандидатов на ключевые посты, а также принимать или ратифицировать важнейшие законы и международные договоры.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась партия «Гражданский договор». Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Он также сообщил, что «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.

Ранее Пашинян оценил готовность Армении стать членом Евросоюза.

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