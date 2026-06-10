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Политика

Прокурор Чувашии выехал на место ракетной атаки

Прокурор Чувашии Гиматов выехал на место ракетной атаки для координации
Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Прокуратура Чувашии контролирует соблюдение прав граждан, которые пострадали в результате ракетной атаки. Об этом говорится в публикации ведомства.

В прокуратуре уточнили, что в городе Чебоксары в результате атаки есть пострадавшие.

«Прокуратурой республики взято на контроль соблюдение прав граждан, обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания им медицинской и иной помощи», — говорится в публикации.

Прокурор Чувашии Эдуард Гиматов выехал на место происшествия для координации действий специальных служб.

Мэр Чебоксар заявил, что 16 комиссий оценивают ущерб в Чебоксарах, полученный в результате ракетного удара. Власти города продолжают принимать звонки на горячую линию. По ней жители Чебоксар могут оставить заявку на осмотр поврежденного имущества.

10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке. Глава Чувашии Олег Николаев сообщал, что экстренные службы работают на местах, данные о пострадавших и поврежденных объектах уточняются.

Ранее сообщалось о возможном применении Украиной новой ракеты для удара по Чувашии.

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