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Политика

Во Франции забили тревогу из-за членства Украины в ЕС: «Будет воевать с Россией»

Политик Дюпон-Эньян: членство Украины в ЕС обернется войной Франции и России
Thomas Coex/AP

Вступление Украины в Евросоюз обернется военным конфликтом Франции с Россией. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире CNEWS.

«Если Украина вступит в Европейский союз, то Франция будет воевать с Россией», — предупредил Дюпон-Эньян.

Он назвал такое развитие событий «безумием».

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что 15 июня Евросоюз официально откроет переговоры о членстве Украины. По ее словам, в этот день планируется провести межправительственную конференцию с Украиной для официального открытия переговоров в рамках первого кластера законодательства, куда входят вопросы правосудия, институций, системы закупок, а также финансовый контроль и статистика.

При этом президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на важные политические решения от Евросоюза по вопросу членства Киева в политическом объединении. Политик подчеркнул, что Украина сделала все необходимое, чтобы открыть все шесть кластеров, необходимых для диалога о вступлении в ЕС.

Ранее в Совфеде раскрыли, от чего зависит исход конфликта на Украине.

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