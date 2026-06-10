Вступление Украины в Евросоюз обернется военным конфликтом Франции с Россией. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире CNEWS.

«Если Украина вступит в Европейский союз, то Франция будет воевать с Россией», — предупредил Дюпон-Эньян.

Он назвал такое развитие событий «безумием».

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что 15 июня Евросоюз официально откроет переговоры о членстве Украины. По ее словам, в этот день планируется провести межправительственную конференцию с Украиной для официального открытия переговоров в рамках первого кластера законодательства, куда входят вопросы правосудия, институций, системы закупок, а также финансовый контроль и статистика.

При этом президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на важные политические решения от Евросоюза по вопросу членства Киева в политическом объединении. Политик подчеркнул, что Украина сделала все необходимое, чтобы открыть все шесть кластеров, необходимых для диалога о вступлении в ЕС.

Ранее в Совфеде раскрыли, от чего зависит исход конфликта на Украине.