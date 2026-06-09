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Политика

В Совфеде раскрыли, от чего зависит исход конфликта на Украине

Сенатор Джабаров: исход конфликта на Украине зависит исключительно от ВС РФ
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Исход конфликта на Украине зависит исключительно от действий ВС РФ, поскольку они определяют дальнейший развитий сценарий в рамках СВО. Об этом News.ru заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что июнь и июль могут стать решающими месяцами в противостоянии.

«Господин Зеленский большой фантазер и провокатор. Все в украинском конфликте определяют наши войска на линии боевого соприкосновения. Пусть Зеленский готовится к капитуляции, раз не хочет мирных переговоров», — сказал Джабаров.

Он заявил, что попытки запугать Москву саммитами НАТО и Евросоюза – «из области фантастики». Россия продолжит делать то, что сказал верховный главнокомандующий Владимир Путин в обращении к солдатам, подчеркнул Джабаров, имея в виду обращение «работайте, братья».

До этого Владимир Зеленский заявлял, что «очень важно подготовиться к тем переговорам и решениям, которые мы все ожидаем от саммитов на уровне Европейского союза, группы семи и НАТО». По его словам, июнь и июль в этом году могут определить очень многое.

Ранее Зеленский потребовал место для Европы за столом переговоров по Украине.

 
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