Политолог раскрыл, кто на самом деле победил на выборах в Армении

На парламентских выборах в Армении победил не столько сам лидер правящей партии «Гражданский договор», действующий премьер-министр Никол Пашинян, сколько кураторы из Европейского союза (ЕС). Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Артур Атаев.

»[Глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен его довольно быстро поздравила, и лидеры всех без исключений западных стран тоже. Примерно в то же время Пашиняна поздравил также [украинский лидер Владимир] Зеленский — его новый партнер по европейской политической коалиции», — обратил внимание эксперт.

Однако цена этого политического успеха довольно высока, продолжил Атаев. ЕС, по его словам, не способен обеспечить Еревану того товарооборота, что был с Россией. Более того, не стоит забывать об инвестиционном потоке, который шел из Москвы. В этих условиях победа Пашиняна может обернуться экономическим крахом.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась партия «Гражданский договор». Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Он также сообщил, что «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.

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