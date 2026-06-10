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Выборы в Армении — 2026
Политика

Захарова обвинила ЕС в попрании принципов демократии ради Армении

Захарова: ЕС закрыл глаза на демократию ради итогов на выборах в Армении
Сергей Гунеев/РИА Новости

Европейский союз закрыл глаза на все принципы демократии ради достижения нужных ему результатов на парламентских выборах в Армении. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До этого Захарова заявила, что выборы в Армении прошли при беспрецедентном давлении на оппозицию со стороны властей и вмешательстве стран Запада.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Он также сообщил, что «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.

Ранее Пашинян оценил готовность Армении стать членом Евросоюза.

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