В МИД РФ рассказали, как НАТО планирует обеспечивать евразийскую безопасность

В НАТО заинтересованы в обеспечении безопасности всего евразийского континента по своим правилам и под своим началом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

Он пояснил, что североатлантический альянс не планирует ограничиваться только зоной ответственности структуры, но нацелен на всю Евразию.

«НАТО — структура, которая, в общем-то, охватывает несколько иной регион — Евроатлантику, и всегда заявляла о том, что она обеспокоена безопасностью своих членов», — сказал Лавров, отметив, что сейчас альянс претендует евразийскую безопасность обеспечивать «по своему разумению».

До этого он назвал угрозой национальной безопасности России создание в Азии аналогичного НАТО военного блока.

Как уточнил глава МИД РФ, Запад преследует цель расшатать и развалить существующую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Лавров сообщил, что НАТО разворачивает программы по милитаризации Арктики.