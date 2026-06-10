В МИД РФ рассказали, как НАТО планирует обеспечивать евразийскую безопасность

В НАТО заинтересованы в обеспечении безопасности всего евразийского континента по своим правилам и под своим началом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.
Он пояснил, что североатлантический альянс не планирует ограничиваться только зоной ответственности структуры, но нацелен на всю Евразию.
«НАТО — структура, которая, в общем-то, охватывает несколько иной регион — Евроатлантику, и всегда заявляла о том, что она обеспокоена безопасностью своих членов», — сказал Лавров, отметив, что сейчас альянс претендует евразийскую безопасность обеспечивать «по своему разумению».
До этого он назвал угрозой национальной безопасности России создание в Азии аналогичного НАТО военного блока.
Как уточнил глава МИД РФ, Запад преследует цель расшатать и развалить существующую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее Лавров сообщил, что НАТО разворачивает программы по милитаризации Арктики.