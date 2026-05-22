Лавров предупредил об угрозе России из-за планов Запада создать аналог НАТО

Сергей Гунеев/РИА Новости

Западные страны намерены создать в Азии аналогичный НАТО военный блок, что является угрозой национальной безопасности России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

«На юго-востоке и северо-востоке континента, в юго-восточной и северо-восточной Азии ударными темпами распространяется военная инфраструктура Соединенных Штатов и их натовских союзников», — сказал министр.

Как уточнил Лавров, Запад преследует цель расшатать и развалить существующую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В январе в МИД РФ сообщили, что Россия и Китай выступают против планов Запада по милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе и попыток размещения там военной инфраструктуры по стандарту НАТО.

Ранее Лавров раскритиковал идею Макрона о новом политическом сообществе.

 
