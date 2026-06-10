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Политика

«Марафон у президента»: Песков рассказал о предстоящих встречах Путина на саммите в Казани

Песков анонсировал большое количество встреч Путина в рамках саммита в Казани
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал большое количество двусторонних встреч Путина на предстоящем на следующей неделе саммите Россия — АСЕАН 2026 в Казани.

«Предстоит большое количество двусторонних встреч. Это будет марафон у президента Путина в течение двух дней», — рассказал официальный представитель Кремля.

С 17 по 19 июня 2026 года в Казани пройдет пятый саммит Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который приурочен к 35-летию установления дипломатических отношений между Россией и АСЕАН. Решение о проведении саммита в Казани 21 апреля этого года официально закреплено указом президента России Владимиром Путиным. В столицу Татарстана съедутся главы государств и правительств стран, входящих в ассоциацию.

АСЕАН — это региональная межправительственная организация, которая была создана в 1967 году. В нее входят 11 стран: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа и Восточный Тимор. На территории этих государств проживает более 670 миллионов человек, а совокупный ВВП достигает почти $10 трлн. Это регион считается одним из самых динамично развивающихся мире.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с Пашиняном.

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