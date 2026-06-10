Путину сообщили о подрыве автомобиля в Балашихе

Президента России Владимира Путина уведомили об инциденте с подрывом автомобиля в подмосковной Балашихе. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, президент получает подобного рода сводки. Взрыв имел место, но детали не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. Это вопрос наших спецслужб», — уточнил представитель Кремля.

Инцидент произошел ранним утром 9 июня. Уличная камера запечатлела момент. На кадрах видно, как машина взрывается на парковке, начинает идти дым. На записи также слышно, как у других автомобилей срабатывает сигнализации. По данным Readovka, после взрыва машина врезалась в другое транспортное средство, стоявшее недалеко. Водителя смогли вытащить из охваченного огнем салона, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью. Сотрудники профильных ведомств выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным следствия, причиной стало взрывное устройство. Район, где подорвали машину, изначально создавался как жилой квартал для военнослужащих и ветеранов, там живут участники СВО, а также конфликтов в Сирии, Чечне и Афганистане. Чуть больше года назад здесь же подорвали авто генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители Балашихи рассказали о первых минутах после подрыва автомобиля.