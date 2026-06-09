Машина взорвалась вместе с водителем в Балашихе, и это попало на видео

Появилось видео с моментом взрыва автомобиля с человеком в Балашихе

В городе Балашиха Московской области взорвалась машина с человеком. Видео опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машина взрывается на парковке, начинает идти дым. На записи также слышно, как у других автомобилей срабатывает сигнализации. По данным канала, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что после взрыва машина врезалась в другое транспортное средство, стоявшее недалеко. Водителя смогли вытащить из охваченного огнем салона, но спасти не удалось.

«В результате взрыва также поврежден проезжавший мимо автомобиль», – говорится в публикации Readovka.

Сейчас сотрудники профильных ведомств выясняют обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в Новосибирской области фельдшеры спасли мужчину из горящего автомобиля. Медики, направлявшиеся с пациенткой в больницу, заметили серьезное ДТП. Не раздумывая, они бросились на помощь, вытащили водителя из горящей машины и оказали ему первую помощь. Затем вызвали дополнительную бригаду скорой.

Ранее фуры разбились и парализовали МКАД.