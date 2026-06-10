В МИД предупредили ЕС о последствиях в связи с задержанием российских танкеров

Использование Европейским союзом кораблей в рамках военно-морской миссии IRINI в Средиземном море для задержания тенкеров с нефтью станет грубейшим нарушением международного права. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат также предупредила, что Россия решительно осуждает санкции ЕС.

Захарова подчеркнула, что в ответ на очередной, 21-й по счету санкционный пакет ЕС против России, последуют действенные жесткие шаги.

9 июня таможенная служба Нидерландов сообщила о задержании капитана контейнеровоза после выявления на борту санкционных товаров, якобы предназначенных для отправки в Россию.

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Военно-морские силы страны утром 31 мая задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, который следовал с грузом из российского порта Мурманск в Камерун. В Кремле заявили, что действия французского флота граничат с пиратством.

Ранее глава ЕК заявила о предложении включить еще 30 судов в санкционный список против России.