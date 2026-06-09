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В 21-й пакет санкций ЕС против России добавят 30 судов

Фон Дер Ляйен: ЕК предлагает добавить в список санкций 30 морских судов
Florence Lo/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении включить еще 30 судов в санкционный список в рамках 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, ЕК предлагает включить в санкционный список еще 30 судов, помимо 632, против которых уже введены рестрикции. Фон дер Ляйен уточнила, что новые санкции будут направлены против судов, которые помогают так называемому теневому флоту.

По данным агентства, 21-й пакет санкций против России будет направлен на оказание давления на банковский сектор и российскую экономику. Так, ЕС планирует включить в новый пакет санкций 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков.

До этого глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что суда Евросоюза получили право досматривать иностранные суда, которые в Брюсселе подозревают в перевозке российской нефти. По словам Каллас, речь идет о танкерах так называемого теневого флота. Для их проверки были изменены действующие правила применения силы.

Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС запретят бойцам СВО въезд в страны Евросоюза.

 
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