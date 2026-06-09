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Армия

Еврокомиссия увеличит штат в гендиректорате по оборонной промышленности

Politico: Еврокомиссия расширит штат оборонного и цифрового департаментов
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) увеличит штат сотрудников Генерального директората по оборонной промышленности и космосу и Генерального директората по цифровой политике. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, оборонный департамент ЕК получит дополнительный персонал и нового высокопоставленного руководителя для распределения займов в рамках программы милитаризации SAFE (Security Action for Europe — «Действия по обеспечению безопасности в Европе»).

Регулятор также планирует увеличить штат еще примерно на 2,4 тыс. человек в рамках следующего долгосрочного бюджета ЕС для выполнения задач в сфере обороны и безопасности.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что создание общеевропейской армии находится на начальном этапе, Европе предстоит решить много вопросов, связанных с формированием и финансированием такой армейской структуры, а также проблему роли США в ней.

До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Брюссель пытается создать европейскую армию в 100 тыс. человек, полностью игнорируя нейтралитет некоторых государств — членов Евросоюза.

Ранее профессор пришел к неутешительному выводу о военных мощностях Запада.

 
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