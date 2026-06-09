Ряд стран ввели санкции против ответственных за насилие на Западном берегу Иордана

Франция, Британия и Канада ввели санкции в связи с насилием на Западном берегу

Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия ввели санкции против ответственных за насилие на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в социальной сети X.

«Вместе с нашими британскими, канадскими, австралийскими, новозеландскими и норвежскими партнерами мы сегодня вводим новые санкции против тех, кто несет ответственность за активизацию поселенческой деятельности и насилия на Западном берегу», — написал глава ведомства.

Барро добавил, что в рамках санкций Франция запретила министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, четырем лидерам поселенческих организаций и 21 поселенцу въезд на свою территорию.

В апреле издание The Times of Israel сообщило, что власти Израиля без огласки одобрили создание на Западном берегу реки Иордан 34 новых еврейских поселений. По данным журналистов, они будут включать не только новые населенные пункты, но и уже существующие форпосты, которые до сих пор считались нелегальными, а теперь будут узаконены.

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