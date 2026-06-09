Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Президент Эстонии заявил об «актах отчаяния» России

Президент Эстонии назвал российские ракетные удары по Украине «актом отчаяния»
Ints Kalnins/Reuters

Российская позиция «существенно ослабла», недавние ракетные удары по Украине можно расценивать как «акт отчаяния», заявил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции с украинский президентом Владимиром Зеленским. Его слова передает передает украинское издание «Новости».

Карис утверждает, что Украина удерживает позиции на поле боя, наносит удары по российскому энергетическому сектору и делает военный конфликт ощутимым в крупных городах РФ, при этом возможности России якобы «сужаются», а ее позиции «ослабевают».

Последние ракетные удары РФ по объектам на украинской территории, считает эстонский президент, являются попыткой дестабилизировать украинское общество и могут свидетельствовать об «акте отчаяния».

Он также высказал мнение, что безопасность Европы стоит на кону. Карис добавил, что Европа должна быть готова в любой момент сесть за стол переговоров с единым мандатом и совместно сформулированной позицией.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа пока не готова к посреднической роли в переговорах по Украине. По мнению представителя Кремля, в настоящее время Европа делает ставку на продолжение военных действий.

Ранее в Кремле сообщили о закрытых контактах с Киевом.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!