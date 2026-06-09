Президент Эстонии заявил об «актах отчаяния» России

Российская позиция «существенно ослабла», недавние ракетные удары по Украине можно расценивать как «акт отчаяния», заявил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции с украинский президентом Владимиром Зеленским. Его слова передает передает украинское издание «Новости».

Карис утверждает, что Украина удерживает позиции на поле боя, наносит удары по российскому энергетическому сектору и делает военный конфликт ощутимым в крупных городах РФ, при этом возможности России якобы «сужаются», а ее позиции «ослабевают».

Последние ракетные удары РФ по объектам на украинской территории, считает эстонский президент, являются попыткой дестабилизировать украинское общество и могут свидетельствовать об «акте отчаяния».

Он также высказал мнение, что безопасность Европы стоит на кону. Карис добавил, что Европа должна быть готова в любой момент сесть за стол переговоров с единым мандатом и совместно сформулированной позицией.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа пока не готова к посреднической роли в переговорах по Украине. По мнению представителя Кремля, в настоящее время Европа делает ставку на продолжение военных действий.

Ранее в Кремле сообщили о закрытых контактах с Киевом.