Президент Кении посетит Россию

Президент Кении Уильям Руто примет участие в третьем саммите Россия — Африка, который пройдет в РФ. Об этом сообщил посол африканской страны в Москве Питер Матуки, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что будут очень плодотворные переговоры», — сказал дипломат во время пресс-конференции «Восточноафриканская интеграция: политика, экономика, инфраструктура и безопасность», организованной на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо пригласил коллегу принять участие в третьем саммите Россия — Африка. Российский лидер поблагодарил его за участие в прошлых саммитах.

Саммит Россия — Африка — это масштабный международный форум, высший уровень встреч между Российской Федерацией и государствами Африки, направленный на укрепление политического, экономического и военного сотрудничества. Первый саммит прошел в 2019 году в Сочи, второй — в 2023 году в Санкт-Петербурге. Третий состоится в Москве 28-29 октября 2026 года.

Ранее Путин высказался о развитии отношений РФ со странами Африки.