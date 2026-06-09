Генсек ООН назвал единственный путь для решения конфликтов на Ближнем Востоке

Военного решения конфликтов на Ближнем Востоке нет, мир может быть достигнут только путем диалога. Об этом заявил в соцсети Х генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует. Единственный путь – это продвижение вперед с помощью диалога и переговоров», — написал он.

В мае генсек ООН заявил, что блокировка Ормузского пролива со стороны Ирана привела к росту цен на энергоносители. Пролив необходимо полностью открыть без ограничений, подчеркнул он.

9 июня американский президент вновь анонсировал скорую сделку с Ираном. По его словам, стороны могут за два-три дня заключить соглашение об отказе Тегерана от ядерного оружия и открытии Ормузского пролива. При этом несколькими часами ранее он заявлял, что Вашингтон достигнет «полной победы» в конфликте в ближайшие две недели. Как подсчитал CNN, президент США уже 37 раз объявлял о скором соглашении.

Ранее стало известно, сколько Иран зарабатывает на пропуске судов в Ормузский пролив.