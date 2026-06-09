Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Генсек ООН назвал единственный путь для решения конфликтов на Ближнем Востоке

Гутерриш: военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует
Andrew Kelly/Reuters

Военного решения конфликтов на Ближнем Востоке нет, мир может быть достигнут только путем диалога. Об этом заявил в соцсети Х генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует. Единственный путь – это продвижение вперед с помощью диалога и переговоров», — написал он.

В мае генсек ООН заявил, что блокировка Ормузского пролива со стороны Ирана привела к росту цен на энергоносители. Пролив необходимо полностью открыть без ограничений, подчеркнул он.

9 июня американский президент вновь анонсировал скорую сделку с Ираном. По его словам, стороны могут за два-три дня заключить соглашение об отказе Тегерана от ядерного оружия и открытии Ормузского пролива. При этом несколькими часами ранее он заявлял, что Вашингтон достигнет «полной победы» в конфликте в ближайшие две недели. Как подсчитал CNN, президент США уже 37 раз объявлял о скором соглашении.

Ранее стало известно, сколько Иран зарабатывает на пропуске судов в Ормузский пролив.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!