Генсек ООН призвал разблокировать Ормузский пролив

Гутерриш: блокировка Ормузского пролива привела к росту цен на энергоносители
Reuters

Блокировка Ормузского пролива привела к росту цен на энергоносители, пролив необходимо полностью открыть без ограничений. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

По его словам, только возобновление судоходства через пролив может помочь снизить цены на удобрения и энергоносители.

«Не имеет смысла, чтобы конфликт между несколькими странами оказывал такое воздействие, которое подрывает мировую экономику», — сказал генсек ООН.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

По прогнозам Citigroup, цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.

 
