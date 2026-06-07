Стало известно, сколько Иран зарабатывает на пропуске судов в Ормузский пролив

Депутат парламента Ирана Зангане: проход через Ормуз стоит до $2 млн за судно

Каждое судно, проходящее через Ормузский пролив, платит Ирану от $1,5 до $2 млн. Об этом заявил член бюджетно-плановой комиссии парламента Ирана Мохсен Зангане в интервью информагентству Fars News, близкому к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Деньги поступают в казну в соответствии с бюджетным законодательством и тратятся на установленные цели. Часть сборов взимается не наличными, а криптовалютой USDT (привязанным к доллару стейблкоином) или через бартерные сделки, уточнил Зангане.

По его словам, для контроля за сбором платы с судов за пересечение Ормузского пролива в Тегеране создан специальный орган, который работает под надзором Высшего совета национальной безопасности.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что Тегеран собирает плату за «навигационные услуги», необходимые для защиты окружающей среды. Замглавы МИД Казем Гарибабади пояснял, что плата взимается не за проход, а за конкретные услуги, оказываемые судам, такие как навигационное обеспечение, поисково-спасательные операции, меры безопасности и экологическая защита.

Ранее посол Ирана рассказал о режиме прохода российских судов через Ормуз.