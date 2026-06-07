Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Бизнес

Стало известно, сколько Иран зарабатывает на пропуске судов в Ормузский пролив

Депутат парламента Ирана Зангане: проход через Ормуз стоит до $2 млн за судно
Stringer/Reuters

Каждое судно, проходящее через Ормузский пролив, платит Ирану от $1,5 до $2 млн. Об этом заявил член бюджетно-плановой комиссии парламента Ирана Мохсен Зангане в интервью информагентству Fars News, близкому к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Деньги поступают в казну в соответствии с бюджетным законодательством и тратятся на установленные цели. Часть сборов взимается не наличными, а криптовалютой USDT (привязанным к доллару стейблкоином) или через бартерные сделки, уточнил Зангане.

По его словам, для контроля за сбором платы с судов за пересечение Ормузского пролива в Тегеране создан специальный орган, который работает под надзором Высшего совета национальной безопасности.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что Тегеран собирает плату за «навигационные услуги», необходимые для защиты окружающей среды. Замглавы МИД Казем Гарибабади пояснял, что плата взимается не за проход, а за конкретные услуги, оказываемые судам, такие как навигационное обеспечение, поисково-спасательные операции, меры безопасности и экологическая защита.

Ранее посол Ирана рассказал о режиме прохода российских судов через Ормуз.

 
Теперь вы знаете
Принцип «Один Китай». Как КНР и Тайвань должен был навсегда помирить «Консенсус 1992 года»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!