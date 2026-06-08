Попадание в парламент партии «Процветающая Армения» назвали сенсацией

Подсчет голосов на парламентских выборах в Армении рисует «мрачную картину» для премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил в своем Telegram-канале политолог Илья Ухов.

«Правящий «Гражданский договор» проваливается ниже 50% — что не дает ему возможности, даже с учетом перераспределения мандатов по правилу д'Ондта, сформировать конституционное большинство в 3/5 голосов. Это, в свою очередь, ставит на паузу все разрушительные для Армении и отношений с Россией, «хотелки» Пашиняна», — написал он.

Политолог также назвал сенсацией попадание в парламент партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

«Всю ночь она балансировала в районе 4%, но в итоге преодолела их. Именно это и разбило надежды Пашиняна на конституционное большинство. Против партии Царукяна развернулась мощнейшая кампания репрессий и подавления – сильнее Пашинян давил разве что только на «Сильную Армению» Самвела Карапетяна», — добавил политолог.

По его словам, Пашиняну «пора освобождать место другим».

«Никол Пашинян обещал уйти в отставку, если против него выступит 300 тыс. армян. Против него выступило почти полмиллиона граждан Армении. Пора уходить в отставку и освобождать место другим», — отметил политолог.

Ухов подчеркнул, что сейчас на выборах «все только начинается».

«Партия Пашиняна просто так не угомонится. Будут попытки перекупить и скомпрометировать депутатов оппозиционных фракций. Одно можно сказать точно — по гегемонии «Гражданского договора» нанесен сильнейший удар. Оппозиция доказала, что даже в условиях сильнейшего административного давления и медийных атак можно показывать достойный результат и бороться на равных», — заключил политолог.