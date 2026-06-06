ТАСС: на Украине убит критиковавший Сырского лейтенант ССО с позывным Ветер

Лейтенант сил специальных операций (ССО) Украины с позывным Ветер был убит. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

Военный неоднократно критиковал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«Лейтенант ССО Цокур В. В. с позывным Ветер (15.02.1992 г.р.) работал адвокатом и боролся с коррупцией в СБУ. Был уничтожен при неизвестных обстоятельствах на одном из направлений», — говорится в сообщении.

По словам силовиков, украинские националисты считают, что лейтенанта убили сотрудники СБУ за критику в адрес Сырского.

5 июня сообщалось, что Сырский принял ряд «жестких» решений на фоне плохой подготовки мобилизованных. Уточняется, что главком ВСУ проверил 72 военные части, где велась подготовках мобилизованных, после чего сразу восемь из них потеряли право тренировать призывников. Нескольким бригадам и полкам Сырский поставил задачу улучшить условия подготовки новобранцев.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ намерены уйти от «войны на истощение».