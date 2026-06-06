Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

На Украине убили военного, критиковавшего Сырского

ТАСС: на Украине убит критиковавший Сырского лейтенант ССО с позывным Ветер
Valentyn Ogirenko/Reuters

Лейтенант сил специальных операций (ССО) Украины с позывным Ветер был убит. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

Военный неоднократно критиковал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«Лейтенант ССО Цокур В. В. с позывным Ветер (15.02.1992 г.р.) работал адвокатом и боролся с коррупцией в СБУ. Был уничтожен при неизвестных обстоятельствах на одном из направлений», — говорится в сообщении.

По словам силовиков, украинские националисты считают, что лейтенанта убили сотрудники СБУ за критику в адрес Сырского.

5 июня сообщалось, что Сырский принял ряд «жестких» решений на фоне плохой подготовки мобилизованных. Уточняется, что главком ВСУ проверил 72 военные части, где велась подготовках мобилизованных, после чего сразу восемь из них потеряли право тренировать призывников. Нескольким бригадам и полкам Сырский поставил задачу улучшить условия подготовки новобранцев.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ намерены уйти от «войны на истощение».

 
Теперь вы знаете
Споры про налоги, «двойные тиски» для бизнеса и дробление компаний. Главное для бизнеса за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!