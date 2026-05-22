Сырский заявил, что ВСУ намерены уйти от «войны на истощение»

Офис президента Украины

Украинская армия намерена уйти от «войны на истощение» к другой тактике. Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«При ограниченных ресурсах, для эффективного противостояния значительно более многочисленному противнику мы пытаемся перейти от «войны на истощение» к асимметричной стратегии», — написал он.

По его словам, главные задачи ВСУ — остановить продвижение российских войск и «эффективно контратаковать, наносить поражения по тылам русских, в том числе в глубине их территории, оберегать наше небо».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии у России пяти сценариев наступления с территории Белоруссии. Он поручил МИД и разведслужбам принять меры, чтобы повлиять на Минск. Зеленский добавил, что страна готовится к любому развитию боевых действий и увеличит численность войск на Черниговско-Киевском направлении. В Кремле, в свою очередь, обвинили Киев в подстрекательстве и нагнетании напряженности.

Ранее главком ВСУ ограничил пребывание солдат на позициях.

 
