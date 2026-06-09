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Политика

Иран заявил, что США добиваются принятия в МАГАТЭ провокационной резолюции

Постпредство Ирана назвало резолюцию США в МАГАТЭ попыткой оправдать агрессию
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Проект резолюции Соединенных Штатов по ядерной программе Ирана, который был внесен на совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), выглядит очередной попыткой оправдать новую агрессию. Об этом в социальной сети X заявило постпредство Ирана при международных организациях в Вене.

Постпредство республики подчеркнуло, что Вашингтон добивается принятия в МАГАТЭ провокационной резолюции, в том числе проверки ущерба ядерным объектам Ирана от их же ударов.

«Это выглядит как очередная попытка оправдать новую агрессию, поскольку такое уже было в июне и ноябре 2025 года», — указывается в заявлении.

Постпредство также назвало проект резолюции «абсурдным».

«Абсурдно, что Соединенные Штаты — страна-агрессор — вносят на рассмотрение проект резолюции по иранской мирной ядерной деятельности. Они льют крокодиловы слезы из-за проблем, которые создали сами, и при этом вменяют Ирану «несотрудничество» там, где их агрессия сделала юридически и логически невозможным применение гарантий МАГАТЭ на так называемых «уничтоженных объектах», — подчеркивается в заявлении.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что внесение резолюции США по Ирану на Совете управляющих МАГАТЭ будет означать курс на эскалацию.

Ранее в МИД Ирана рассказали о состоянии переговорного процесса с США после ударов Израиля.

 
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