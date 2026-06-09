Иран заявил, что США добиваются принятия в МАГАТЭ провокационной резолюции

Проект резолюции Соединенных Штатов по ядерной программе Ирана, который был внесен на совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), выглядит очередной попыткой оправдать новую агрессию. Об этом в социальной сети X заявило постпредство Ирана при международных организациях в Вене.

Постпредство республики подчеркнуло, что Вашингтон добивается принятия в МАГАТЭ провокационной резолюции, в том числе проверки ущерба ядерным объектам Ирана от их же ударов.

«Это выглядит как очередная попытка оправдать новую агрессию, поскольку такое уже было в июне и ноябре 2025 года», — указывается в заявлении.

Постпредство также назвало проект резолюции «абсурдным».

«Абсурдно, что Соединенные Штаты — страна-агрессор — вносят на рассмотрение проект резолюции по иранской мирной ядерной деятельности. Они льют крокодиловы слезы из-за проблем, которые создали сами, и при этом вменяют Ирану «несотрудничество» там, где их агрессия сделала юридически и логически невозможным применение гарантий МАГАТЭ на так называемых «уничтоженных объектах», — подчеркивается в заявлении.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что внесение резолюции США по Ирану на Совете управляющих МАГАТЭ будет означать курс на эскалацию.

Ранее в МИД Ирана рассказали о состоянии переговорного процесса с США после ударов Израиля.