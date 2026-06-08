Постпред России объяснил значение внесения резолюции США по Ирану на совете МАГАТЭ

Внесение резолюции США по Ирану на Совете управляющих МАГАТЭ будет означать курс на эскалацию. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«Если американцы решат внести свою резолюцию, этот документ можно будет воспринять как вздорный по содержанию и свидетельствующий о курсе на новую эскалацию», — сказал дипломат.

Ульянов добавил, что США уже составили проект резолюции. По словам постпреда, этот документ является «позорным», поскольку Вашингтон с его помощью хочет переложить ответственность на жертву.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенному в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

Ранее в МИД Ирана рассказали о состоянии переговорного процесса с США после ударов Израиля.