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Политика

Стало известно, зачем Зеленский говорил с Уиткоффом и Кушнером

Политолог Гурнов: звонок Зеленского американцам важен только Киеву
Reuters/Global Look Press

Недавние контакты президента Украины Владимира Зеленского с представителями США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом действительно могут привести к каким-то договоренностям, но они, скорее всего, будут важны только для Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил политический обозреватель Александр Гурнов.
 
«Конечно, за этими звонками Зеленского Кушнеру и Уиткоффу что-то стоит. Какие-то результаты такие переговоры дают. Однако России на это внимание обращать не стоит. Это, скорее всего, какие-то моменты, которые будут важны только для Киева», — заявил Гурнов.
 
Он напомнил, что ранее в России было много надежд на посредничество США, которые возникли после встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. По его словам, эти надежды уже рассеялись.
 
«Надежды на посредничество США уже рассеялись. Они появились после встречи на Аляске Путина с Трампом, но ничего же не произошло за минувший год. Поэтому я думаю, что единственная верная опора России — это армия, авиация и флот», — резюмировал Гурнов.
 
Вечером 8 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером.

В свою очередь в Кремле сообщили, что Россия в любой момент будет рада принять американскую делегацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также рассказал, что американская делегация пока не сообщала об итогах переговоров Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Ранее Зеленский раскрыл содержание беседы с Уиткоффом и Кушнером.

 
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