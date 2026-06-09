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Политика

Путин встретился с министром науки и высшего образования Фальковым

Путин обсудил исследовательскую инфраструктуру с министром науки Фальковым
Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых ученых

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы глава государства и министр обсудили развитие исследовательской инфраструктуры, в частности установок класса мегасайенс. Особое внимание было уделено реализации проекта Сибирского кольцевогоисточника фотонов (СКИФ) в наукограде Кольцово под Новосибирском.

«Мы впервые в постсоветское время проектируем и строим такого рода масштабную и уникальную научную установку», — сказал Фальков.

По его словам, она имеет лучшие в мире характеристики в своем классе, а созданная инфраструктура становится важной основой для развития науки и привлечения молодежи и исследователей со всего мира. Он также добавил, что первый эксперимент запланирован на сентябрь и будет посвящен новому полиэтилену.

Фальков отметил, что лишь небольшое количество стран в мире могут позволить себе создание таких установок, поскольку это во всех отношениях сложное дело.

СКИФ — это источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией три гигаэлектронвольт (ГэВ). Научную установку создают как первое звено современной российской сети. Как отмечал академик Павел Логачев, проект в первую очередь будут использовать для обороны и безопасности страны.

Ранее Фальков назвал четыре дисциплины, которые будут изучать все студенты в России.

 
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