Медведев заявил о способности России держать удар

Председатель партии «Единая Россия» (ЕР) и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия доказала всему миру свою способность справляться с самыми сложными вызовами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сплотившись вокруг главы нашей страны, мы вместе с вами доказали, что способны отражать самые опасные угрозы, справляться с самыми сложными вызовами. Мы умеем держать удар», — сказал замглавы Совбеза в ходе пленарного заседания итогового отчетно-программного форума ЕР «Есть результат!».

Медведев подчеркнул, что это очевидно всему миру.

4 июня Медведев заявил, что запад хотел бы разделить Россию на части и получить доступ к богатствам страны, но понимает, что это невозможно сделать без «ядерного коллапса цивилизации». Политик напомнил слова императора Александра III о том, что «у России нет друзей. Нашей огромности боятся». По словам Медведева, чтобы добраться до полезных ископаемых РФ, необходимо разделить территорию на части.

Ранее Медведев заявил, что России нужно спокойно воспитывать в себе недоверие к элитам Запада.