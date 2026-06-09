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Политика

Медведев заявил о способности России держать удар

Медведев: Россия доказала миру способность справляться со сложными вызовами
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель партии «Единая Россия» (ЕР) и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия доказала всему миру свою способность справляться с самыми сложными вызовами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сплотившись вокруг главы нашей страны, мы вместе с вами доказали, что способны отражать самые опасные угрозы, справляться с самыми сложными вызовами. Мы умеем держать удар», — сказал замглавы Совбеза в ходе пленарного заседания итогового отчетно-программного форума ЕР «Есть результат!».

Медведев подчеркнул, что это очевидно всему миру.

4 июня Медведев заявил, что запад хотел бы разделить Россию на части и получить доступ к богатствам страны, но понимает, что это невозможно сделать без «ядерного коллапса цивилизации». Политик напомнил слова императора Александра III о том, что «у России нет друзей. Нашей огромности боятся». По словам Медведева, чтобы добраться до полезных ископаемых РФ, необходимо разделить территорию на части.

Ранее Медведев заявил, что России нужно спокойно воспитывать в себе недоверие к элитам Запада.

 
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