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Политика

Песков сообщил, что переговорщики США проинформируют РФ о разговоре с Зеленским

Песков: США проинформируют РФ о разговоре с Зеленским, если там были новации
Кристина Кормилицына/РИА Новости

США оперативно проинформируют Россию о содержании разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, если там были новации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

8 июня Зеленский в соцсетях сообщил об «очень позитивном» разговоре со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также высоко оценил их готовность внести свой вклад в завершение российско-украинского конфликта в ближайшее время.

По словам украинского президента, в ходе беседы он проинформировал Уиткоффа и Кушнера об имеющихся у Киева данных о том, «на что настроены в Москве».

9 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакого переговорного процесса между Россией, Украиной и Соединенными Штатами в данный момент не ведется.

Ранее Песков призвал не спешить с выводами в ситуации с письмом Зеленского Путину.

 
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