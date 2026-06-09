Песков сообщил, что переговорщики США проинформируют РФ о разговоре с Зеленским

Песков: США проинформируют РФ о разговоре с Зеленским, если там были новации

США оперативно проинформируют Россию о содержании разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, если там были новации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

8 июня Зеленский в соцсетях сообщил об «очень позитивном» разговоре со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также высоко оценил их готовность внести свой вклад в завершение российско-украинского конфликта в ближайшее время.

По словам украинского президента, в ходе беседы он проинформировал Уиткоффа и Кушнера об имеющихся у Киева данных о том, «на что настроены в Москве».

9 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакого переговорного процесса между Россией, Украиной и Соединенными Штатами в данный момент не ведется.

Ранее Песков призвал не спешить с выводами в ситуации с письмом Зеленского Путину.