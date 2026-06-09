Небензя сообщил об отсутствии переговоров между Россией, Украиной и США

Никакого переговорного процесса между Россией, Украиной и Соединенными Штатами в данный момент не ведется, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его слова приводит ТАСС.

«Никакого переговорного процесса, насколько я знаю, серьезно сейчас не ведется, трехсторонние переговоры не ведутся», — сказал Небензя.

По его словам, украинская сторона не готова идти ни на какие компромиссы, «для них война — это мать родная, особенно для верхушки».

Накануне постпред РФ при всемирной организации во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что реальные переговоры с Украиной невозможны до тех пор, пока Киев говорит с Москвой на языке хамства и ультиматумов.

При этом, по его словам, Россия выступает за достижение устойчивого и долгосрочного урегулирования конфликта и не заинтересована в «имитации переговоров и разыгрываемых на публику спектаклях».

Ранее Лавров заявил о тревоге из-за слов Рубио о поддержке Украины.