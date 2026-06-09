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Выборы в Армении — 2026
Политика

Партия Пашиняна может войти в «Европейскую народную партию»

Euractiv: Пашинян обсуждает вхождение «Гражданского договора» в ЕНП
Johanna Geron/Pool Photo/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет переговоры в вхождении его партии «Гражданский договор» в общеевропейскую политсилу «Европейская народная партия» (ЕНП). Об этом издание Euractiv со ссылкой на источники.

Отмечается, что официальное решение еще не принято, также не утверждены никакие даты. Однако политик выразил заинтересованность во вхождении партии в ЕНП, которая может одобрить членство «Гражданского договора» уже в этом году, говорится в статье.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Он также сообщил, что «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.

Ранее Пашинян оценил готовность Армении стать членом Евросоюза.

 
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