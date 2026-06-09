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Политика

В Кремле сообщили, что беседу Путина и Трампа можно оперативно согласовать

Песков: разговор Путина и Трампа может быть оперативно согласован
Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может быть оперативно согласован при необходимости, но сейчас на повестке дня его нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Президент Путин и Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры, их могут согласовать оперативно. Пока на повестке дня разговора нет, тем более что каждый должен быть хорошо подготовлен», — сказал Песков.

Он отметил, что трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу, при этом американские переговорщики продолжают контакты, как с Москвой, так и с Киевом.

Точной даты их приезда в Россию нет, но в любой момент российская сторона будет рада видеть их, добавил пресс-секретарь президента РФ.

До этого постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что реальные переговоры с Украиной невозможны до тех пор, пока Киев говорит с Москвой на языке хамства и ультиматумов.

Ранее Песков призвал не спешить с выводами в ситуации с письмом Зеленского Путину.

 
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