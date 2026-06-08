Небензя объяснил, почему сейчас невозможны переговоры с Киевом

Реальные переговоры с Украиной невозможны до тех пор, пока Киев говорит с Москвой на языке хамства и ультиматумов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Организации.

По словам дипломата, Россия выступает за достижение устойчивого и долгосрочного урегулирования конфликта и не заинтересована в «имитации переговоров и разыгрываемых на публику спектаклях».

«До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне, не приходится», — сказал Небензя.

5 июня президент России Владимир Путин в ответ на письмо украинского лидера Владимира Зеленского обратился к российским военным. Российский лидер отметил, что в тексте послания присутствуют «элементы хамства». Он расценил это так, что Зеленский пытается создать обстановку, при которой переговоры будут невозможны. Путин пришел к выводу, что после этого письма он должен обратиться не к украинской стороне, а к российским военным, находящимся на линии фронта. «Работайте, братья!» — призвал глава государства.

До этого посол по особым поручениям МИД России Константин Долгов заявил, в письме Зеленского ничего нового для России нет, а сам текст «хамский».

Ранее Захарова заявила, что Зеленский сопровождает теракты демагогией о якобы стремлении к миру.