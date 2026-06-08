Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Небензя объяснил, почему сейчас невозможны переговоры с Киевом

Небензя: переговоры невозможны, пока Киев использует язык хамства и ультиматумов
Brendan Mcdermid/Reuters

Реальные переговоры с Украиной невозможны до тех пор, пока Киев говорит с Москвой на языке хамства и ультиматумов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Организации.

По словам дипломата, Россия выступает за достижение устойчивого и долгосрочного урегулирования конфликта и не заинтересована в «имитации переговоров и разыгрываемых на публику спектаклях».

«До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне, не приходится», — сказал Небензя.

5 июня президент России Владимир Путин в ответ на письмо украинского лидера Владимира Зеленского обратился к российским военным. Российский лидер отметил, что в тексте послания присутствуют «элементы хамства». Он расценил это так, что Зеленский пытается создать обстановку, при которой переговоры будут невозможны. Путин пришел к выводу, что после этого письма он должен обратиться не к украинской стороне, а к российским военным, находящимся на линии фронта. «Работайте, братья!» — призвал глава государства.

До этого посол по особым поручениям МИД России Константин Долгов заявил, в письме Зеленского ничего нового для России нет, а сам текст «хамский».

Ранее Захарова заявила, что Зеленский сопровождает теракты демагогией о якобы стремлении к миру.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!