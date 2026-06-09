Оппозиционный блок «Армения» оспорит результаты выборов

Блок «Армения», возглавляемый бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, обжалует в Конституционном суде итоги парламентских выборов. Об этом сообщил представитель блока Ишхан Сагателян, передает РИА Новости.

«Мы осознаем, кто принимает решения в Конституционном суде, но это необходимый процесс. Выборы прошли под давлением, несвободно и несправедливо. Есть многочисленные подтверждающие факты», — сказал он.

Сагателян добавил, что в настоящий момент ведется работа над иском.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, определяют геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась партия «Гражданский договор». Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Никол Пашинян заявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Когда журналисты поинтересовались, откуда он знает результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, доверенные лица партии присутствовали на всех участках.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия будет строить отношения с Арменией после выборов.